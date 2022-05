Aumentan casos de ataques de tiburón en Palm Beach

Han sido tres las personas que han sido mordidas por tiburones en el sur de la Florida en las últimas semanas, pero es importante aclarar que esto no se considera un ataque, sino un encuentro, donde el tiburón pensó que se trataba de alimento y los humanos no somos parte de su dieta.

Llega el verano, y eso significa que más personas disfrutarán de las playas de la Florida. Eso significa más probabilidades de un encuentro Para muchos, existe el miedo infundado de que pueden ser mordidos por un tiburón. Y es que en el último mes dos personas fueron mordidas por estos animales en el condado Palm Beach y otra en los Cayos de la Florida. No obstante, las probabilidades de ser mordido por un tiburón son mínimas. Stephen Kajiura, profesor de ciencias biológicas de Florida Atlantic University hace ciertas recomendaciones para evitar un encuentro no deseado.

“Son esas condiciones de agua turbia que conducen a más problemas, porque los tiburones no pueden distinguir si lo que ven es un pequeño pez o tal vez la palma de tu mano reflejando el sol y ahí es cuando las personas son mordidas”.

Rayna O’Nan, se gana la vida buceando con tiburones y asegura que ellos no están detrás de nosotros.

“ Los tiburones no buscan a los humanos nosotros nunca hemos sido una fuente de alimento para ellos jamás, no somos lo que ellos quieren pero desafortunadamente los tiburones a veces nos confunden con una fuente de alimento. La mayoría de las mordidas de tiburones que ocurren son mordiscos de prueba, donde viene el tiburón, se da cuenta que no somos lo que ellos quieren, y se aleja”.

Las probabilidades de ser mordidos por un tiburón son tan ínfimas, que según el museo de historia natural de la Florida, quienes llevan un registro mundial de mordidas de tiburones, desde principios del siglo 15 es decir, hace 500 años a la fecha, han sido 6500 personas en el mundo que han sido mordidos por un tiburón.

“ Hay más probabilidades de ahogarte cuando estás en la playa, que de ser mordido por un tiburón, hay más probabilidades de tener un accidente en el carro yendo hacia la playa que de ser mordido por un tiburón. Tienes más probabilidades de morir por culpa de una vaca o un osito de peluche que por un tiburón más personas se asfixian con la almohada todos los años que los que son atacados por tiburones”.

Otra recomendación es no nadar cuando hay muchos peces pequeños en la superficie, ni usar joyas en el agua, ya que pueden confundir al escualo.

La última recomendación que nos dio el profesor de Florida Atlantic University, es que si bien hay que tomar ciertas precauciones, también es cierto que no hay que tener miedo al disfrutar de nuestras hermosas playas.