Aumenta número de balseros y repatriados a Cuba

La guardia costera de Estados Unidos acaba de publica una imagen con cuatro migrantes cubanos que desafían el peligro a bordo de un velero improvisado.

“El mensaje de nosotros es: no vale la pena enfrentarse al mar, no vale la pena tomar esa decisión y perder la vida. Como saben, hay muchas personas que han perdido la vida en ese intento”, dice Hansel Pintos, voceros de los guardacostas.

Los migrantes fueron interceptados 20 millas al este de Cayo Largo. Ahora son parte de un grupo de 59 cubanos devueltos a la isla entre lunes y martes.

Claudia Cañizares, abogada de inmigración, dice:

“A mí me sorprendió que la guardia costera dijo hace unos meses que iban a implementar la oportunidad de hacerles la entrevista de miedo creíble. Pero no lo han hecho, lo que hacen es lo que siempre han llevado a la práctica”.

Repatriarlos a Cuba, a pesar de este protocolo, las estadísticas siguen en aumento: desde el mes de octubre, las tripulaciones de la guardia costera han interceptado a 465 cubanos. En el año fiscal 2020 fueron 49.

Yosmel Arrieta, balsero repatriado a Cuba, dice:

“Me da más miedo no tener que comer en mi casa, y que mi niño de cinco años me pide comida y yo no tengo. Con el sueldo no se vive”.

El domingo, otros cuatro migrantes pudieron llegar a Cayo Marathon en un bote de madera. Pero fueron descubiertos y tambien serán devueltos.

Según explica Claudia Cañizares, con tocar tierra sin ser visto por las autoridades tampoco basta para regularizar su estatus.

“Si la persona entró ilegal como los que entraron por Key Biscayne, ellos no pueden al año y un día hacer una residencia permanente porque no tienen una entrada legal al país”.

Por lo tanto, en este caso la ley de ajuste cubano no aplicaría.

“Lo único que pueden hacer es presentar una solicitud de asilo político si la persona fue perseguida por su raza, u opinión política”, dijo Cañizares.

A pesar de las pocas oportunidades. El peligro en alta mar y los miles de familias que lloran por sus seres perdidos, hay una isla a la deriva y muchos que aseguran, lo volverían a intentar.