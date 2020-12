Aumenta la violencia con armas de fuego en Miami-Dade

La policía de Miami Dade se propuso reducir la cantidad de armas de fuego en manos de la delincuencia, y lo hace con diferentes programas, algunos de ellos junto a la comunidad integrada en el proceso.

Los casos de violencia con armas aumentaron en 2020 a un ritmo que no se veía desde hace varios años, según la unidad de homicidios de la policía de Miami Dade.

Jorge Aguiar, Mayor de la Unidad de Homicidios de la Policía de Miami Dade, dice:

“Tenemos 107 homicidios en este año 2020 en comparación con los 81 del año pasado. Es un incremento de 26 casos”.

Para la policía hay diferentes factores que juegan un papel fundamental en este proceso y las redes sociales son un caldo de cultivo para que esto suceda.

Alfredo Ramírez, director de la Policía de Miami Dade, dijo:

“Si ese muchacho no tiene una estructura en su casa, eso le da la posibilidad de cometer algún acto violento, porque lo están burlando por las redes sociales y no hay nadie que le diga que no lo haga”.

Los oficiales recorren las comunidades donde hay altos índices delictivos, hablan con la gente, se involucran en un proceso de concientización, tanto con las familias de los agresores, así como de las víctimas para evitar en el futuro casos de revancha y justicia por mano propia.

“Es una gran preocupación para mi que estas armas estén en la calle y que los individuos tan jóvenes no saben el daño que pueden hacer estos rifles y estas armas”.

Para las autoridades el tiempo que los jóvenes pasan en sus hogares recluidos por la pandemia es otro factor a tener en cuenta. Dicen que los delincuentes con armas buscan involucrar a jóvenes con poca contención familiar, por las redes sociales para involucrarlos en actos criminales.

Para reducir la cantidad de armas en las calles del condado y evitar hechos violentos la policía insta una vez más a que “si ves algo di algo” y no dudes en comunicarte con la línea de alto al crimen (305) 471-8477.