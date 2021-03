Aumenta el número de cubanos repatriados por guardia costera de EEUU

El pasado domingo, la guardia costera entregó a Bahamas otros doce cubanos interceptados en travesía hacia EEUU. Con ellos, el número de migrantes detenidos este mes ya supera los 50.

Así, marzo se convierte en el mes con más detenciones en lo que va de año fiscal pero, ¿qué pasa con esos otros cubanos que si logran llegar? Tienen alguna posibilidad de legalizar su condición migratoria.

Casi nunca mostramos sus historias porque viven en las sombras. Muchos se lanzan al mar sin saber que aquí tienen opciones limitadas y que, aún pisando este suelo, la tierra prometida sigue lejos.

Y es importante aclarar que las estadísticas de la guardia costera son apenas una fracción del fenómeno: no contemplan las detenciones ejecutadas por autoridades de Bahamas y, por supuesto, aquellos que se lanzan al mar y desaparecen.

Ya suman 54 los detenidos en alta mar, tan solo en marzo, y la cifra es un pico en la primera mitad del año fiscal: de 128 repatriaciones, el 42% ha tenido lugar este mes.

“Muchos creen que al año y el día se pueden legalizar… que pueden tener un permiso relativamente rápido.”, dice Willy Allen, abogado.

Allen sostiene que su oficina ha constatado el incremento de migrantes cubanos que sí logran ingresar a EEU. Ilegalmente y desconociendo en parte lo que enfrentarán.

“El futuro de ellos es muy limitado porque no existe ‘pies secos-pies mojados, aunque lograron tocar tierra, no tienen derecho al ajuste cubano porque no entraron legalmente”, dice Allen.

Una vez en tierra, si el migrante es sorprendido por la patrulla fronteriza, pudiera ser trasladado a un centro de detención como el BTC, en Broward

“Y en BTC pocos salen si no es con una fianza muy alta pero salir con una fianza de un juez no te da derecho al ajuste tampoco”, dice Allen.

¿Hay forma de ser elegible para la ley de ajuste?

“Solo a través del asilo, porque ni siquiera casándose con un ciudadano americano pudiera regularizarse”, dice Allen.

Incluso para quienes no fueron detenidos al bajar del bote. Desarrollar el caso de asilo en libertad no es garantía sustancial de éxito

“La gran mayoría, te diría que fácil el 60% de los cubanos van a perder el asilo, y si no ganas el asilo, estás perdido”, dice Allen.

Ramón Saúl Sánchez, líder del movimiento democracia no descarta que la habana pueda emplear la situación en su negociación con Washington, pero asegura que lo evidente es la crisis de la que huyen los cubanos.

“Todo indica que la cosa va a continuar incrementándose debido a la situación en cuba tanto social como política”, dice Sánchez.

