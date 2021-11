Aumenta el número de cubanos cruzando la frontera hacia EEUU

Según datos oficiales, más de 15 mil cubanos ingresaron a Estados Unidos por la frontera sur en los últimos tres meses. Sin embargo, el abogado de inmigración radicado en Miami, Eduardo Soto, considera que en realidad esa cifra podría ser mayor.

“Han entrado más de 300 mil personas desde enero para acá. Y los están soltando de diferentes maneras, bajo diferentes métodos, y yo creo que eso va a seguir en el futuro”, recalca el abogado Soto, quien incluso, pronostica una nueva avalancha de cubanos camino a Estados Unidos.

Ahora que el gobierno de Nicaragua anunció el libre visado, tras un presunto acuerdo con La Habana, algunos creen que “posiblemente veamos un (nuevo) Mariel o un Guantánamo en la frontera”.

“Siempre que han tenido la presión del pueblo, ellos han buscado la manera de sacar a la gente de Cuba” acota Guillermo Toledo, coordinador de "Encuentro Nacional Cubano".

Desde La Habana, el medio digital 14 y medio reporta protestas frente a las oficinas de las aerolíneas Copa y Conviasa, por la falta de vuelos a Managua. Quienes viajen por Panamá, no tendrán que solicitar una visa para escalas que no excedan las 12 horas.

Desde que se conoció la noticia de que Nicaragua ofrecerá libre visado a los cubanos la aparición de memes en redes sociales no ha parado, con comentarios de todo tipo que apuntan a lo que en verdad piensan en la isla.

Jose Batista Falcón, activista por lo derechos humanos en Cuba, explica que esta es otra oportunidad “ahora para que los cubanos lleguen a Nicaragua y viajen a la frontera de México, entrar a Estados Unidos y ellos seguir viviendo de los cubanos que viajen al exterior”.

Y la única manera en la que una persona logra entrar a Estados Unidos, aunque sean detenidos por unas horas, es expresando temor de volver a su país, explica el abogado de inmigración Eduardo Soto, quien dice que sin "pies secos, pies mojados" la alternativa sería un asilo político.

Con la suspensión de los vuelos por la pandemia, la opción para muchos cubanos fue lanzarse al mar. La televisión cubana presentó este miércoles la llegada a la isla de más de 60 cubanos interceptados y deportados.

“Si no me perjudica nada que vaya a sacar un pasaporte por la salida ilegal que tuve, quisiera intentarlo por la via legal. No quisiera intentarlo por el mar, porque pase muy mal rato por el mar”, dicen algunos migrantes deportados a Cuba como Ilivani Guillen Reyes.