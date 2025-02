Aumenta el destierro de nicaragüenses: aquí las opciones legales que tienen en EEUU

Angustiado y expatriado asegura estar un joven nicaragüense a quien llamaremos Mario para resguardar su seguridad, luego que tras intentar retornar a Nicaragua a finales del 2024, el régimen le negara su ingreso, una práctica que cada día se ha convertido más común entre la población de ese país.

Estaba viajando a finales de diciembre de New York a Nicaragua con escala en Florida, pero de Nueva York a Florida no hubo inconvenientes, sin embargo en el aeropuerto de Florida se me notificó que no tenía acceso para ingresar a mi propio país.

Tras quedarse varado en el aeropuerto Mario dice que trató de buscar respuestas, pero desde entonces no ha obtenido ninguna. "Intenté comunicarme con el consulado de Nicaragua, llamé al ministerio del interior y aún no he obtenido ninguna respuesta de ambas instituciones".

Al inicio el régimen empezó desterrando a opositores y activistas, pero ahora está expatriando a ciudadanos comunes, como empresarios, influencers, entre otros.

"La respuesta de ellos fue que el gerente general de Spritit en Nicaragua recibe una lista extendida por el ministerio de gobernación donde estamos miles de ciudadanos nicaragüenses que no podemos regresar al país y allí estaba mi nombre", relata el hombre.

Ante el panorama de zozobra que se vive ahora en el tema migratorio en EEUU, ¿qué oportunidades tienen estos expatriados para no seguir en un limbo migratorio?

El abogado de inmigración, Rolando Vázquez, explica que "puede haber una situación donde cambia el estatus de visa, un asilo si puedes ver que el régimen de Ortega te tiene en la mira, puede haber un miedo a regresar".

La periodista nicaragüense Lucia Pineda le preguntó al Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, cuando estuvo en Costa Rica sobre la situación migratoria de los nicaragüenses desterrados por el régimen de Ortega Murillo. Y qué pasaría "con los nicaragüenses que son rechazados en Nicaragua y el régimen no los acepta."

"Esos regímenes son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria, si no fuera por esos tres regímenes no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio", advirtió Rubio.

En el caso del joven que entrevistamos, dijo que está considerando viajar a España o a Costa Rica para ver si se le facilita obtener más rápido un estatus legal.