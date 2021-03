Auditarán ayudas de tarjetas de regalo de COVID- 19 en Miami

Habrá una auditoria en el ayuntamiento de Miami sobre las tarjetas de regalos brindadas a residentes necesitados de la ciudad ante la pandemia del coronavirus.

Joe Carollo, comisionado de Miami, dijo: “El gobierno tiene la obligación de que todo sea transparente y todo se revise”.

La decisión de la auditoría a cargo del inspector general de la ciudad fue determinada, después que el pasado jueves la comisión aprobara que los fondos no usados del Cares Federal Funding se dividieran entre cuatro de los distritos más necesitados, y luego de que el comisionado Joe Carollo mostró preocupación sobre la forma en la que, según él, fueron dadas las tarjetas.

“Después que vimos que había 8599 planillas que no tenían los requisitos. Lo que tenían era el nombre de la persona, su firma, el nombre de un testigo el numero de la tarjeta más nada. No tenía dirección, no tenía teléfono, no tenía la firma bajo juramento como era el requisito”.

Telemundo 51 no corroboró independientemente los documentos a los que se refiere el comisionado Carollo. Pero Manolo Reyes, otro de los comisionados, al preguntarle sobre la decisión de la comisión respondió.

“Si existe algún tipo de duda, si pudiera existir algún tipo de duda de que hubo un mal uso de las tarjetas o que se utilizaron de una forma indebida, pues yo quiero que todo eso se investigue”.

El pasado mes de diciembre la ciudad de Miami expandió el programa de ayuda por el COVID-19, proporcionando tarjetas de regalos a residentes de la ciudad. Varios comisionados mostraron preocupación cuando las tarjetas fueron compradas en supermercados Publix, alegando que muchos agradecerían la oportunidad de compra en otros supermercados locales. El comisionado Alex Díaz de la Portilla propuso modificar el programa para adquirir tarjetas de efectivo Visa o Mastercard.

Y de indicar la auditoría algún tipo de discrepancia en la forma en que fueron brindadas las tarjetas de regalo, entonces se pasaría a una investigación.