Audiencia en caso de acusados de ataque a voluntario de campaña de Marco Rubio

Juez ordena arresto domiciliario para el joven acusado de agredir a un voluntario de la campaña de Marco Rubio en Hialeah.

Cristhofer Monzón, voluntario de campaña de Marcó Rubio, dice: “posiblemente pase otro incidente porque este individuo es un peligro a la comunidad y las víctimas no tienen mucho derecho hoy en día”.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Así reaccionó Monzón luego de la decisión del juez de imponer arresto domiciliario a Javier Jesús López, de 25 años, acusado de agredirlo brutalmente, mientras repartía volantes del senador Marco Rubio en el área de la 140 del este y la 60 calle de la ciudad de Hialeah el pasado 31 de octubre.

“Es obvio que él empezó todo, ellos empezaron y yo soy la víctima, estoy sufriendo en este momento de dolores que estoy haciendo un esfuerzo aquí hablando con ustedes, ellos me provocaron y me asaltaron y me atacaron”.

Durante la audiencia de hoy la abogada defensora de López mostró varios vídeos del día de la discusión y dijo que Monzón también los provocó verbalmente, algo que también mencionó Jonathan Casanova, que está libre bajo fianza acusado también de agredir a Monzón.

“Nosotros estábamos allí en un día normal cortando la hierba y el vino agitado, y yo traté que no pasara nada y el vino y salí y allí pasó todo”, dice Casanova.

“Eso es ridículo, yo soy la víctima es muy dolorosa e incorrecto, yo tuve todo el derecho de estar allí no use nada para faltarle el respeto que si me amenazaron y sí me atacaron”, dice Monzón.

La defensa también dijo que la pelee no fue por cuestiones políticas.

“Sí me atacaron por razones políticas porque no hay otra razón, no me robaron ese fue el problema”.

En cambio, otro juez le negó la fianza a Javier Jesús López, de 25 años, acusado también de agredir brutalmente a Cristhofer Monzón, de 27, mientras repartía volantes del senador Rubio en el área de la 140 del este y la 60 calle de la ciudad de Hialeah.

Jonathan Casanova, acusado de agredir a Monzón, dice: “como alguien va ser profesional, no era político yo nunca he votado”.

No se sabe con exactitud como fueron los hechos que dejaron a un joven herido y a otros dos detenidos y con cargos. Lo que pasó en una cuadra de Hialeah el pasado domingo cuando agredieron al voluntario de la campaña de Marco Rubio no se ha esclarecido, aunque todo quedó en las cámaras de seguridad que ahora están en poder de la policía.

Desde que sucedieron los hechos las partes involucradas están en un absoluto silencio. Lo que trascendió se conoce por la policía y la declaración de la víctima en el reporte oficial. Pero en la cuadra donde sucedió la pelea hay varias cámaras de seguridad en las viviendas, que ahora están en poder de la policía y son analizadas de manera minuciosa.

El vídeo en poder de la policía mostraría la secuencia del ataque. El que según el reporte, señala como responsables a Javier Jesús López, aún detenido, y Jonathan Alexander Casanova, quien habría pateado la cabeza de Christopher Monzón, de 27 años.

Eran casi las 9 de la noche cuando Jonathan Alexander Casanova salió de la cárcel. Con la cabeza cubierta y acompañado por una mujer que lo protegía, caminaron hasta el auto que los esperaba. Casanova no hizo ninguna declaración, sólo balbuceó algunas palabras pero nada referente al hecho por el cuál lo arrestaron.

“La discusión verbal, inicial, habría sucedido aquí, frente a la casa de López. Posiblemente producto de la pelea todo terminó aquí, con Monzón en el piso, donde López, a esta altura, con Casanova, golpeaban una y otra vez a la víctima”, explica José Torres, portavoz de la policía de Hialeah.

“Todo eso va a ser producto de una investigación donde todo el mundo va a saber por qué, cómo y los hechos. Quizás una corte pueda hacer decisiones después, pero en esta momento se que Monzón tenía un pullover de Marco Rubio, tenía una gorra de Ron DeSantis y tenía propaganda política tocando puerta en puerta”, apuntan.