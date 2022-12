Atropellan a trabajador de gasolinera de Miami

Los reflejos de un hombre lo salvaron de un posible desastre, mientras trabajaba dentro de uno de los tanques de combustible de una gasolinera un auto, aparentemente distraído, se le aventó encima.

“Gracias a dios que no le paso nada, estoy sorprendido que no paso nada, me sorprendió esa imagen, de verdad que sí”.

Ocurrió ayer en esta gasolinera del noreste del condado Miami Dade un poco después de las 11 de la mañana.

“Yo opino que ahí debería haber más seguridad para quien trabaja o compañero resguardando, pero tambien el conductor debió prever si esta es porque no debe pasar por ese sitio”.

En el pavimento se observa el hueco del tanque abierto, la tapa a un lado y dos conos de frente cerca al orificio. El hombre pudo salir rápidamente del orificio y apartarse lo más que pudo del automóvil

Según testigos la policía llegó al lugar. La gasolinera está ubicada en la calle 205 del noreste y la 15 court. Algunos conductores como pedro hacen. Un llamado de atención.

Hemos intentado comunicarnos con la gasolinera, le dejamos nuestra información y datos, conversé telefónicamente con el gerente, pero dicen que no pueden dar ningún tipo de declaración que no sea autorizada por la corporación. Estamos a la espera de que respondan a nuestras preguntas.