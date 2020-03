Así fue el regreso a Miami de los viajeros del último vuelo que llegó de España

Residentes de EEUU que llegaron procedentes de Madrid al Aeropuerto Internacional de Miami se autoimpondrán cuarentena por temor al coronavirus.

La frustración por regresar antes de tiempo no termina aquí para estos residentes de EEUU, la mayoría de personas consultadas por Telemundo 51 aseguran tener temor ante la amenaza del coronavirus.

El vuelo de American Arlines procedente de Madrid aterrizó 15 minutos antes de tiempo, a su salida los pasajeros daban gracias a Dios por estar de regreso en casa y haber salido de una ciudad que describen como un desierto.

Julio Funes, residente de Miami, cuenta lo que vio en España antes de partir. “España está desolada, Madrid parece un cementerio porque han cerrado todo y no hay ni restaurantes para tomar un café”.

“Acabábamos de comprar comida, compramos cosas y tuvimos que repartirlo todo y salir corriendo”, señala Josefina Fune, residente de Miami

Una combinación de sentimientos para quien viene llegando de un viaje: alegría por estar de regreso, tristeza por los que se quedaron y temor porque no saben si son portadores del COVID-19.

“Llegó acá al aeropuerto y dicen que no hacen el test porque no vengo directo de España, yo no se si estoy contaminado o no, tengo a mi familia que me está esperando", explica Jorge Yilo, un viajero que llega desde Madrid.

“Vamos a aislarnos, cuarentena porque hemos estado expuestos debido a que venimos de Europa”, señala Jorge Cabrera, quien viaja desde Madrid.

María Fernández Briceño, quien viaja desde Madrid, cuenta que tiene amigos que salieron de emergencia "porque tenían problemas graves de salud”.

La llegada de los pasajeros procedentes de Europa se da justo cuando la administración de Donald Trump anunció la suspensión de viajes desde Irlanda y Reino Unido como parte del esfuerzo por frenar el avance del Coronavirus que ya cobró más de 50 fallecidos en Estados Unidos.

Mike Pence, vicepresidente de EEUU señaló que "la medida será efectiva a partir de la media noche del próximo lunes, tras lo cual los estadounidenses en Reino Unido e Irlanda podrán volver a casa”

Este sábado la Universidad Nova (NSU) del Condado Broward confirmó a través del Departamento de Salud que hay seis casos positivos de COVID-19 que involucran a personas habían viajado a Irlanda y que ya son atendidas.

Las autoridades de la Universidad no han confirmado si las personas enfermas son estudiantes, aunque advirtieron que quienes estuvieron en contacto con ellas deben tomar medidas urgentes.