Asesino confeso de Parkland pide disculpas a las víctimas de la matanza

Después de declararse culpable de todos los cargos que pesaban en su contra por la matanza en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, el atacante se dirigió a las familias de las víctimas en la corte.

Nikolas Cruz no miró a las familias presentes en la sala del tribunal del circuito del condado Broward al hacer su declaración. Con la cabeza baja y mirando a la jueza Elizabeth Scherer, dijo: “Lamento mucho lo que hice y tengo que vivir con ello todos los días. Y si tuviera una segunda oportunidad, haría todo lo que estuviera a mi alcance para tratar de ayudar a los demás".

El autor confeso de la masacre de Parkland, donde murieron 17 personas e igual número resultaron heridas, les dijo a las familias y víctimas que se encontraban en la corte: "Estoy haciendo esto por ustedes, y no me importa si no me creen. Yo los amo y sé que no me creen, pero tengo que vivir con esto todos los días y me trae pesadillas. Y a veces no puedo vivir conmigo mismo, pero trato de seguir adelante porque sé que eso es lo que ustedes querrían que hiciera".

"Odio las drogas, y creo que a este país le iría mejor si todo el mundo dejara de fumar marihuana, consumir todas estas drogas y causar racismo y violencia en las calles", aseveró Cruz durante su comparecencia en corte.

"Lo siento y ni siquiera puedo ver la televisión, y estoy haciendo todo lo posible por mantener la compostura. Y solo quiero que sepan que lo siento mucho y espero que me den la oportunidad de intentar ayudar a los demás. Creo que es su decisión decidir a dónde voy, si vivo o muero, no la del jurado. Creo que es su decisión. Lo siento”, dijo el tirador de Parkland quien pidió ser juzgado por los familiares de las víctimas.

Algo que la jueza Elizabeth Scherer rectificó al explicarle al acusado que no tenía poder de decidir por quienes sería juzgado. Más adelante aclaró que el jurado será elegido teniendo en sus inicios unas 250 personas por día, de las cuales se podrá elegir quienes serán las 12 jurados que dicten sentencia contra Nikolas Cruz.

Durante la sección de este miércoles se pudo ver a los familiares presentes en la sala del tribunal moviendo con tristeza la cabeza y secándose las lágrimas mientras el atacante leía su declaración.

La declaración de culpabilidad establece una fase en la que un jurado decidirá entre la pena de muerte o la cadena perpetua sin libertad condicional. Algo que persigue la fiscalía, quienes no se han mostrado dispuestos a pactar con la defensa.