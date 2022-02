Asesinan un hombre a tiros en la Pequeña Habana

La policía respondió a la escena de un tiroteo ocurrido en la Pequeña Habana en la madrugada de este sábado y que dejó una persona muerta.

Justo antes de las 4 a.m., la policía de la ciudad de Miami llegó a la intersección de la 13th Ave del suroeste y la 8th St, donde fue declarada muerta la víctima.

Un vecino dijo que escuchó algunos disparos que lo despertaron. Minutos después, dice que el área estaba llena de policías.

“Alrededor de las 3 a.m., me había quedado dormido en el sofá y me desperté con tres o cuatro disparos muy fuertes. Inmediatamente supe lo que era porque los he escuchado aquí antes”, dijo Aleksi Morales, vecino de la calle 8 de Miami.

Morales dice que vio a un hombre tirado en el suelo con un oficial que intentaba reanimación cardiopulmonar. Fue “aterrador. Estoy aquí con mi novia y constantemente me preocupo de que nos pase algo así. Solo violencia al azar”, dijo Morales. “La violencia armada en este vecindario ha aumentado mucho en los últimos dos años. Da miedo, da mucho miedo".

El Departamento de Bomberos de Miami ha dicho que se trataba de un hombre que posiblemente tenga más de 40 años. Aunque hasta el momento la policía no ha confirmado la identidad de la víctima.