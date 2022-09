Asaltan a turistas y le roban un auto y su perro

Una turista pasó el susto de su vida. Salió con su amiga a dar un paseo por Miami y cuando regresó a la casa, dos hombres las asaltaron a punta de pistola.

“Los dos tipos que yo entendí después, cuando mi amiga hablaba con la policía, que mientras yo estaba con mi vehículo, DOS HOMBRE le abrieron la puerta le puso una pistola al cuerpo y mi amiga pensó resistir ,e inmediatamente dijo, quiero mi vida”.

En ese momento se llevaron el vehículo de la amiga, las pertenencias y lo que mas le duele a Valentina, su perra.

“Mi amiga por el susto estaba aterrorizada, ella histérica no podía pensar, estaba gritando, no dormí, ahora es imposible dormir hasta que me regresen a mi perra”.

Su perra es ciega, y la ha acompañado por más de 10 años.

“Dolor tremendo y estoy aterrorizada por la incertidumbre, no sé excatamente dónde está mi perra, cual fue el motivo de esos tipos y me siento vacía y solamente esperando su regreso”.

El suceso ocurrió en North Miami, mientras la policía investiga el caso, ella le pide a la comunidad que si la ven, llamen a las autoridades.

“Es una tragedia, ella necesita el carro y yo mi perra”.