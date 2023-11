Arrestan y alertan sobre sujetos que roban en grupos

En un lapso de menos de 24 horas, dos individuos se enfrentan nuevamente a las rejas tras una serie de incidentes criminales que han conmocionado a la comunidad. Las autoridades han tomado medidas enérgicas para combatir una peligrosa banda de delincuentes, a menudo descritos como personas de origen rumano que operan en grupos organizados.

La noche del jueves, los ciudadanos de Miami-Dade fueron testigos de un acto deplorable cuando tres sospechosos, incluida una joven de veinte años, utilizaron a un niño de solo seis años como instrumento en sus fechorías. El Departamento de Niños y Familias intervino de inmediato para garantizar la seguridad del menor, ya que los adultos presuntamente explotaban su presencia para despertar la compasión de sus víctimas.

Los videos de vigilancia capturaron a estos individuos en acción, revelando su modus operandi. En uno de los incidentes, una sospechosa se acercó a una mujer con la excusa de recibir una cadena. Cuando tuvo la oportunidad, la atacante puso sus manos en el cuello de la víctima, permitiéndole así realizar el intercambio.

En otro incidente, sin siquiera bajarse de su vehículo, los criminales lograron llamar la atención de una mujer fuera de su hogar. Utilizando mentiras y artimañas, lograron colocarle uno de los supuestos regalos alrededor del cuello.

Uno de los afectados, Roberto Gutiérrez, compartió su experiencia: "Me dijeron, 'mira, te la voy a regalar porque nosotros creemos en Dios. Tengo a mi padre enfermo'. Una muela o algo así. Caí como un tonto".

Otro hombre afectado, quien prefirió mantenerse en el anonimato, relató: "Primero me llamó y me dio veinte dólares, y yo dije, '¿y esto?', y me dijo, 'no, no lo tomes'. Luego me llamaron haciéndome una historia. Automáticamente, la chica detrás de mí bajó la ventanilla y me dijo, 'mira, te voy a hacer un regalo'. En ese momento, me quitó la cadena y se la llevó. Fue tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar, y había un niño en la parte trasera".

Esos son solo dos de los muchos casos que se han reportado. En otro, un hombre descubrió que le habían robado una valiosa pulsera de oro, que se dio cuenta de que le faltaba horas después del incidente.

Las autoridades de Miami-Dade han instado a la comunidad a estar alerta, ya que han identificado a estos individuos de origen rumano que trabajan en grupos y aprovechan la vulnerabilidad de las personas. Se sabe que estos delincuentes se desplazan entre Miami-Dade y Broward en diferentes temporadas y operan en varios estados. Su actividad delictiva ha dejado a la comunidad en estado de alerta, y las autoridades están trabajando incansablemente para llevarlos ante la justicia.

Este preocupante aumento en la delincuencia subraya la importancia de la conciencia ciudadana y la cooperación con las autoridades para combatir a los criminales que se aprovechan de la compasión y la buena voluntad de las personas. La comunidad debe permanecer vigilante y denunciar cualquier actividad sospechosa para garantizar la seguridad de todos.