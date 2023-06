Arrestan hombre acusado de asesinar a su madre

El día que la mujer fue encontrada muerta, el sospechoso estaba en la escena pero no fue arrestado hasta días después cuando confesó el crimen, ahora es su hijo quien está siendo acusado del asesinato.

Sean Michael Cuesta fue arrestado por la policía de North Miami Beach, exactamente 18 días después de cometer un crimen impensable en la propia residencia de la madre. Según las autoridades, el hombre mató a su propia madre a puñaladas y golpes dentro del apartamento.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Un vecino de la víctima de 64 años que fue encontrada muerta dice que el escuchó varios estruendos luego se enteró de que la mujer había sido asesinada.

Cuando los oficiales llegaron a la escena se contactaron con el esposo de la víctima y el acusado afuera de la residencia.

El cónyuge de la mujer le dijo a los agentes que encontró a su esposa acostada boca abajo en el piso del cuarto principal, inconsciente, sin camisa y con los pantalones bajos hasta las rodillas

Por su parte, el sospechoso de 36 años le dijo a la policía que era el hijo de la mujer. El informe de arresto indica que Sean Michael Cuesta tenía laceraciones visibles y aunque dijo estar la mayoría del día con su madre en la vivienda, aseguró salir del apartamento durante dos horas.

Oscar Cufré, vecino de la víctima, dice que no hubo ruido. “Nada, estaba tranquilo yo vine con mi hija y vi todas esas ambulancias ahí ... Desde el 2013 que me mudé aquí todo era perfecto, no había nada de crimen nada de eso”.

La investigación reveló que aquella noche del 11 de junio, el sujeto y la víctima tuvieron un altercado verbal que escaló a lo físico y el acusado comenzó a tirar múltiples objetos hacia su madre, golpeándola en la cabeza y en la cara. Luego la apuñaló cuatro veces con un cuchillo que fue recuperado en la escena.

Oficiales dicen que días después el hombre llamó por teléfono a su tía y le confesó haber matado a su madre.

El acusado permanece arrestado en la cárcel TGK del condado sin derecho a fianza enfrentando un cargo por homicidio en segundo grado.