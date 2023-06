Arrestan a mujer acusada de operar un centro de rehabilitación ilegal

Mónica García, de 45 años, enfrenta cargos judiciales por ofrecer servicios a pacientes en estado postoperatorio en su casa del suroeste de Miami sin contar con una licencia médica.

El negocio se conocía como Oasis Retreatment Miami y funcionaba como un hogar de recuperación para pacientes que habrían sido sometidos a cirugías plásticas. Los servicios incluían medicamentos, baños, comida y masajes por un costo de 250 dólares por noche.

Un reporte policial anunció que García habría sido arrestada por la policía de Miami-Dade tras presuntamente brindarle atención postoperatoria a 12 mujeres. Una de las pacientes fue vista acostada sobre su estómago mientras era transportada en el asiento trasero de un Honda Civic.

Según el reporte de las autoridades, la empresaria también fue acusada de desechar residuos ilegalmente sin utilizar un contenedor de riesgo biológico.

Mónica García se declaró inocente a pesar de los cargos que enfrenta actualmente.

"Muchos de mis seguidores, muchos de mis clientes saben la función que nosotros hemos hecho", defendió la acusada en una entrevista concedida a nuestra cadena hermana NBC 6.

Los cargos que enfrenta García se deben a que las casas de recuperación en Florida requieren una licencia del Departamento de Salud.

El delito de operar un centro de rehabilitación sin licencia tiene serias consecuencias, explica el Doctor Pedro Roig, quien añade que operar un centro sin licencia es de alto riesgo para la salud de los pacientes en cuestión.

"Al no estar regulado, no siguen las reglas. Y al no seguir reglas, hay un potencial catastrófico de eventos muy malos; infecciones, arritmias, sangrado ... cosas muy peligrosas", reafirmó el especialista Pedro Roig.

De acuerdo con el Better Business Bureau (BBB, por su sigla en inglés), Oasis Recovery Home INC no está acreditada por BBB. Recibieron una calificación de "F" por no responder a sus quejas, entre otras razones.

Este no es el primer caso de acusación de fraude por gestión de servicios sin la acreditación de una licencia médica en Miami. En marzo, la policía arrestó a Maidelys Sánchez por alegaciones similares. La mujer admitió que era culpable y le dieron libertad condicional por 2 años.