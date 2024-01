Arrestan a sospechoso de robo y de amenazas de muerte

El juez negó la fianza a Evandole Lusane, de 21 años, acusado de robar a punta de pistola a un conductor de Lyft en Boynton Beach el pasado jueves por la mañana. Según el reporte policial, Lusane abordó el vehículo Lyft junto a otro hombre en Lake Worth. En una señal de alto, el otro sujeto se bajó mientras Lusane sacó un arma y obligó al conductor a dirigirse a un cajero automático Bank of America en Lantana.

Cuando el cajero no funcionó, la víctima fue forzada a manejar a otro cajero en Boynton Beach, donde retiró más de $1,000 de su cuenta bajo amenaza. Lusane luego lo llevó a otros sitios, incluyendo un 7-Eleven, antes de finalmente detenerse en el Hypoluxo Scrub Trail. Ahí amenazó al conductor diciéndole que si lo denunciaba a la policía, lo mataría a él y a su familia. El hombre logró escapar del vehículo y ponerse a salvo.

Esa misma noche, la policía de Boynton Beach localizó el auto de la víctima con Lusane adentro. Encontraron el teléfono y las tarjetas de crédito del conductor. Lusane fue arrestado y ahora enfrenta múltiples cargos, incluyendo robo de vehículo a mano armada. El juez dictaminó que permanezca en la cárcel del condado Palm Beach al negarle la fianza.

Hablamos con otros conductores de servicios como Uber y Lyft para conocer qué medidas toman para minimizar este tipo de riesgos. Raimundo Rugeles, conductor de Uber, explicó: "Yo por eso no trabajo en la calle, solo trabajo en los aeropuertos. En los aeropuertos nadie carga armas ni drogas y antes de montarse a mi carro pasaron por 30 cámaras".

Mientras tanto, Florencio Sagahón, también conductor de Uber, señaló: "Trato de trabajar de día, no trabajo tanto de noche porque ya tuve un caso también con una persona que se me subió drogada. Para mi seguridad, no trabajo después de las 11 de la noche porque me tengo que proteger".

Los conductores entrevistados coinciden en extremar las precauciones y evitar situaciones que puedan ponerlos en peligro. El violento episodio con el conductor de Lyft resalta la importancia de estar alertas como trabajadores de estas plataformas de transporte.