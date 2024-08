Arrestan a sospechoso de enviar textos sexuales a menor

Su nombre es Román Gómez y ahora se encuentra en la carcel del condado Palm Beach. Fue arrestado el día jueves por desplazarse con la intención de tener relaciones sexuales con una adolescente y por haberle enviado mensajes de texto de índole sexual. La policía piensa que pueden haber más víctimas.

Este es Román Gómez, presentándose ante un juez el viernes en horas de la mañana. Gómez está enfrentando cargos de uso de una computadora para solicitar a un menor, distribución de material obsceno a un menor y el cargo de movilizarse para encontrarse con una menor tras comunicación obscena.

Según el informe de arresto el sospechoso se común o por un lapso de 4 meses con la adolescente. El informe agrega. Tras la madre de la niña y la víctima informarle a la policía, un detective se hizo pasar por la menor. Los mensajes de texto inapropiados continuaron y el sospechoso le pidió a la menor de edad encontrarse con él en un McDonald’s en Lake Worth. El sospechoso estaba siendo vigilado y en el estacionamiento de la plaza comercial fue abordado por la policía y puesto bajo arresto.

Conversamos con una residente en el estacionamiento de la plaza comercial donde fue arrestado el sospechoso. Ella aplaude a la policía

“ Me gusta cuando ellos en encubierto abordan estos casos y lo solucionan”, dice Arelis Amaya, la madre

El informe policías agrega que el sospechoso confesó que se iba a encontrara con la menor pero solo para hablar alegando que muchas personas confían en él y quería estar ahí para ella.

“Es algo que me he estado preguntando porque ya es demasiado reincidente los hombres mayores de edad, de edad avanzada, poniéndose en esta situación con las niñas con los niños y me pregunto si será que siempre fueron pedófilos o es que es ahora por la edad, habría que ver qué es lo que está pasando con esas edades, porque no se justifica”.

El juez le impuso una fianza de 115 mil dólares al sospechoso.