Arrestan a sospechoso de abusar de niña de 6 años

En exclusiva hablamos con la niñera cuyo esposo está acusado de agredir sexualmente a una niña de 6 años en la Pequeña Habana.

El acusado compareció hoy en corte, mientras su pareja por 14 años lo defendió, diciendo que nunca dejaba a la niña sola con él.

En corte, Mario Padilla, de 57 años, fue acusado de asaltar sexualmente a una pequeña de 6 años que su pareja cuidaba, junto a su hermano, en una vivienda de la Pequeña Habana

“Aparentemente no solo en una ocasión este hombre tocó indebidamente a esta niña en sus partes privadas es un caso muy sensible”, dijo Kenia Fallat, vocera de la policía.

La pareja del acusado dijo: “es mentira es una cruel mentira, sabe porque ella me traía a los niños a las 7 me levantaba a sentarme aquí, les decía vayan a agarrar cereal, el hermanito nunca se despegaba de la niña se sentaban con una Tablet”.

Según el reporte policial la agresión sexual había pasado en un sillón, pero la mujer del acusado dice que nunca los dejaba solos, y que además, sólo los cuidaba una hora, 5 días a la semana

“Solo era en la mañana, de 7 a 8 de la mañana”.

Según las autoridades, la agresión se produjo el 25 de agosto alrededor de las 6:30 de la mañana.

“Si hubiera pasado eso, la niña bien alegre un niño va llorando y tímido, ella me decía a mí me gusta venir acá Mama Lety. Me siento mal, porque es algo injusto, yo cuidaba a los niños, les tengo amor, no le hubieran hecho eso a él. Me han desgraciado la vida. Mario es inocente yo lo sé, yo me sentaba con ellos, nunca se los dejaba solo siempre los cargaba conmigo”.

Según la pareja del acusado, la menor de 6 años y su hermanito de 9 estaban siempre juntos, y ella los cuidaba desde hace 4 años.

“Que investiguen porque no es la primera persona que dice que los niños se quedaban solos en la casa”.

El acusado está tras las rejas en TGK sin derecho a fianza.