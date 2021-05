Arrestan a sospecho de violar a una mujer de 82 años

La oficina del alguacil del condado Martin tardó menos de una semana en arrestar a un sospechoso que irrumpió en la casa de una mujer de 82 anos y la violó. El análisis de una muestra de fluidos corporales dejados en la escena fue lo que guió a las autoridades para dar con el presunto responsable.

Marvin Ailon Mendoza, de 20 años de edad, fue arrestado el martes en horas de la noche por una posible conexión con el caso de la violación de una mujer de 82 anos que fue agredida en su residencia en Stuart en horas de la madrugada.

Tras el crimen, las autoridades comenzaron de inmediato la investigación que los llevó a dar con el sospechoso ese mismo día.

“No encontramos ningún nexo entre el sospechoso Mendoza y la víctima, ni con el vecindario no vivía ahí, no trabajaba y no tenía razón para estar ahí. El hecho aterrador es que no encontramos esa misma noche después de la violación, saliendo de ese mismo vecindario”, advirtió William Snyder, alguacil del condado Martin.

Muestras de fluidos corporales fueron encontrados en la escena y enviados para ser analizados arrojaron una irrefutable coincidencia. “Cuando ingresamos eso a la base de datos nacional y estatal para muestras de ADN de inmediato coincidió con un perfil”.

El ADN de Mendoza ya se encontraba en la base de datos por haber sido arrestado en cuatro oportunidades previas. Fue en una estación de servicio Wawa que las autoridades, con una orden de arresto en mano, lo encontraron y lo arrestaron. La fianza impuesta fue de 520 mil dólares.



El alguacil señala que esta mujer, tal vez no fue su única víctima. “Los crímenes de esta naturaleza tienden a ser repetitivos se convierten en ofensas en serie, tenemos todas las razones y la sospecha (para creer) que esta no fue su primera vez”.

Ailon Mendoza está enfrentando los cargos de asalto sexual portando un arma y el de robo a una vivienda estando armado.