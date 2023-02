Arrestan a policía de Sunrise acusado de posesión de pornografía infantil

Un oficial de la policía de Sunrise fue arrestado tras ser acusado de ver y poseer pornografía infantil en sus dispositivos electrónicos personales, informaron las autoridades.

El Departamento de Asuntos Internos comenzó a investigar el mes pasado al agente Carl Haller de 39 años, luego de que la policía de Sunrise, junto con el FBI, estuvieron realizando exámenes forenses de varios dispositivos electrónico, indicó un comunicado de prensa.

Carl Haller

En un principio, Halles fue colocado en baja administrativa y se le retiraron sus armas de reglamento, su placa y su identificación como policía, señaló el comunicado de la policía de Sunrise.

Además, el agente no ha tenido ninguna interacción con el público y está de baja administrativa sin derecho a sueldo.

Haller enfrenta cargos de posesión de pornografía infantil y de alterar evidencia.

El agente fue arrestado el sábado y llevado a la cárcel principal del condado Miami -Dade.

In a news release the Sunrise Police Department said: