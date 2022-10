Arrestan a joven por extorsión y hacerse pasar por una menor

Su nombre es Bryan Pérez y según el reporte de la policía de Hialeah, en mayo, aún teniendo 17 años, en comunicaciones online, se hizo pasar por una adolescente de 14 años y convenció a un hombre de 20 años de que le enviara una foto de sus partes íntimas, para luego citarse en un parque con el objetivo de tener sexo.

Pérez no pensaba entregar a las autoridades al sujeto, al que llamó “pedófilo”, según el reporte policial, y le exigió 20 dólares para quedarse callado.

Pero Christian Guzmán llamó a la policía, y tanto el presunto impostor como él fueron arrestados.

Guzmán terminó enfrentando varios cargos de transmisión ilegal de pornografía a un menor.

Esto es muy loco, dijo en corte de fianza la fiscal, quien insistió que Guzmán había contactado a un menor y que le habría enviado fotos inapropiadas.

Pero el entonces menor, Bryan Pérez, arrestado como adulto, no quedó nada bien parado. Según el reporte confesó a la policía de Hialeah haber chantajeado a otras personas del mismo modo. Reportes de presuntas víctimas confirmarían que obtuvo al menos 1300 dólares en varios incidentes desde el 2022.

Catfishing no tiene traducción al español. Es un término aún nuevo que implica usurpar la personalidad de alguien en redes sociales para encuentros amorosos o sexuales.

Y vale aprender a reconocer a estos personajes.

“El perfil del “catfisher” es un perfil solitario. Es una página con selfies solamente, donde no hay familia ni amigos”, dice la psicóloga Christina Balinotti.

El fenómeno del “catfishing” implica retos para los padres cuyos hijos menores tienen perfiles en redes sociales, y la necesidad de supervisión y consejos a los menores.

“Que no acepten como amigos a quienes no son amigos en realidad y que no conocen. No compartir datos personales. No comunicarse con extraños”, dice Balinotti.

Y para el mayor de edad que cayó presa del impostor menor de edad, la jueza también tuvo un consejo camuflado con una sonrisa, pero convertido en orden.

Probablemente, es mejor que esté alejado de la víctima; pero ya usted sabe eso.