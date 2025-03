Arrestan a joven cubana con I-220A con petición de asilo que acudió a cita de USCIS

Una joven cubana con I-220A y una petición de asilo fue detenida tras acudir a su cita de inmigración en las oficinas de ICE en Miramar.

Laura tiene 26 años e ingresó a Estados Unidos en septiembre del 2022 cuando aplicó a un asilo político. Tiene su primera fecha de corte programada para el próximo mes de diciembre.

“Esto ha sido desesperante. No hay palabras para describir lo que sentimos”, dice su prima Yovalis Sánchez acompañó a la joven a lo que parecía una cita de rutina en las oficinas de ICE, en Miramar.

“Yo sí estaba muy preocupada porque se demoraba mucho. Y había otras personas que también estaban preocupadas, porque habían ido a acompañar a sus familiares”, explica Sánchez.

Horas después recibió una llamada de su prima, Laura Gonzalez, quien le dijo que la dejarían detenida hasta que defendiera su caso de asilo.

“Se me enfrió el alma, que yo me quedé que no encontraba que hacer”, relata su madre Celia Sánchez Pereira. “Le han cortado las alas, porque ella está en una etapa final de su carrera de enfermería”, explica su madre.

“Yo soy partidaria de quien cometa un delito que lo pague pero no es el caso de mi hija, mi hija no tiene delito”, explica la madre de la joven.

Aunque desde la administración anterior se están realizando vuelos de deportación a la isla, el viceministro de relaciones exteriores de Cuba dijo que hasta el momento, Washington y La Habana no ha conversado sobre deportaciones a gran escala. Fernández de Cossio se negó a confirmar si Cuba estaría dispuesta a cooperar.

“Esto me parece injusto. Salimos de una dictadura para escapar de la miseria y de la represión, sin embrago, encontramos una cacería contra los cubanos, contra los inmigrantes”, apunta Celia Sánchez Pereira.