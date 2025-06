Arrestan a hombre tras violento atropellamiento mortal cerca de parque Shenandoah

Un hombre fue arrestado después de que un peatón muriera en un violento accidente captado por una cámara el martes por la noche en un vecindario residencial cerca del parque Shenandoah, en Miami.

El incidente ocurrió justo antes de las 7 p.m. cerca de la intersección de la avenida 21 y la calle 19.

Según un informe de arresto, Andrés Fiallo Estupiñán, de 36 años, estaba detrás del volante de un Volkswagen Passat que se dirigía hacia el sur a alta velocidad.

El momento fue captado en video y deja ver como el cuerpo de la víctima voló por el aire y cayó al pavimento, arrastrado por la inercia del impacto. Telemundo 51 está mostrando el video editado debido a lo fuerte que pueden resultar las imágenes.

El peatón corría por el lado oeste de la avenida 21 del suroeste cuando Fiallo Estupiñán "golpeó al peatón/víctima por detrás… lo que provocó que saliera volando mientras le cortaba ambas piernas", dice el informe del arresto.

Esa persona murió en el lugar, pero su identidad no fue dada conocer de inmediato.

Según el Departamento de Policía de Miami, el conductor también chocó un vehículo estacionado, que terminó golpeando un camión de helados con una mujer adentro.

Antes de chocar con el camión de helados, el conductor supuestamente "no hizo ningún intento visible de frenar y evitar la colisión", señala el informe.

Los testigos dijeron a las autoridades que Fiallo Estupiñán "salió inmediatamente del asiento del conductor y comenzó a huir del accidente sin prestar ayuda al peatón/víctima y no pareció ponerse en contacto con los servicios de emergencia".

Fueron los transeúntes quienes lo sujetaron hasta que llegaron los agentes, según el informe del arresto. Más tarde fue identificado por su licencia de conducir vencida, dijo la policía.

Fiallo Estupiñán enfrenta cargos por abandonar la escena de un accidente que causó una muerte y lesiones corporales graves.

Vecinos aseguran que la tragedia era previsible. “Se me bajó el corazón … mi hijo estaba aquí jugando y no podía comunicarme con él”, dijo Denise Gálvez, residente del área, quien además denunció que lleva años pidiendo rotondas cerca del parque y la escuela. “Siempre nos dicen que no, pero sí las ponen en otras cuadras donde les conviene.”

Yolanda Gómez, que vive a dos cuadras de una escuela, afirmó que “aquí siempre pasan a exceso de velocidad” y reclamó más vigilancia.

Rafael Barrios, empleado de la escuela cercana, coincidió con estas opiniones: “Hoy mismo vi un Corvette rojo pasar volando. No podemos esperar otra desgracia para actuar.”