Arrestan a estudiante tras encontrar amenaza escrita en escuela Flanagan en Pembroke Pines

Un estudiante fue arrestado después de que se encontró una amenaza escrita en un baño de una escuela secundaria en Pembroke Pines, dijo la policía.

La policía de Pembroke Pines dijo el viernes que la amenaza fue encontrada en la escuela secundaria Charles W. Flanagan.

Los oficiales identificaron rápidamente al estudiante e hicieron el arresto.

La policía dijo que no fue ninguna amenaza creíble contra los estudiantes, el personal o el campus, y que la escuela estaba segura y protegida.

