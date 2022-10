Arrestan a empleado de condominio por robo de joyas

El encargado de mantenimiento de un complejo de apartamentos en el suroeste de Miami Dade está en serios problemas con la ley, tras ser acusado de robar las pertenencias de personas de la tercera edad valoradas en miles de dólares.

El acusado fue detenido por agentes del distrito en The Hammocks, pero supuestamente cometió los robos el año pasado.

Jose García, una de las víctimas, precisa que le llevaron “una pulsera, una cadena y un reloj Rolex con unos anillos”.

El señor José habla de sus joyas valoradas en miles de dólares. Supuestamente robadas por Michel García de 48 años. Quien trabajaba como técnico de mantenimiento en los apartamentos Waterford Landings en el sur oeste de Miami Dade según se reveló hoy en corte de fianza.

“Es la persona de mantenimiento de los apartamentos q tiene la llave de los residentes de esos apartamentos y robo 17 mil dólares en valores”.

García enfrenta cargos por tres diferentes casos. Dos en marzo del año pasado. El robo del señor García y el de otra persona de la tercera edad residente del mismo complejo.

“En esta se alega que es la persona de mantenimiento de los apartamentos q entra en el domicilio de la víctima y se alega que roba 13 mil dólares de valor”.

Pero, además, García fue arrestado el 5 de octubre por intentar de empeñar la mercancía robada.

“El tercer caso es lidiar con mercancía robada porque lo que está haciendo es venderle, el tercer caso es lidiar con mercancía robada porque lo que está haciendo es venderle a una casa de empeño los artículos robados”.

“Yo espero recuperar algo de lo que me robaron”, dice García.

Segun el reporte de la policía, García utilizaba la llave maestra del complejo para entrar en los apartamentos cuando los inquilinos no estaban.

“Yo lo que hice fue cambiar la cerradura de mi apartamento e inmediatamente empezar a poner seguridades”, dice García.

Jose, dice que nunca se imaginó que se trataba de una persona a quien le tenía confianza.

“Sí confié en él y le dije, fíjate me han robado y nos mirábamos afuera de mi apartamento y platicábamos quien se iba a imaginar que el me robaría todo lo que me robo”.

La policía no descarta la posibilidad de más víctimas cualquier información se puede reportar llamando al número de crimes stoppers de Miami Dade 305 471 8477.