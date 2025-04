Arrestan a dos estudiantes tras encontrar balas en una escuela del sur de Florida

Momentos de muchísima tensión se vivieron la semana pasada en Wellington High cuando las autoridades arrestaron a dos estudiantes y dos balas fueron encontradas, ahora padres y estudiantes están pidiendo respuestas.

El incidente ocurrió el jueves pasado en la escuela secundaria Wellington High. Los padres recibieron información que el colegio estaba bajo un código amarillo, es decir, bajo el protocolo de movimiento limitado tras recibir una denuncia que alertaba sobre una posible amenaza dentro del campus.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Las autoridades investigaron de inmediato y encontraron dos balas por lo que dos estudiantes fueron arrestados.

Vanessa Bertolani, madre de estudiante que va a Wellington High, dijo que es “un colegio donde tienen detectores de metales por todos lados. Cómo entraron esas balas al colegio. Según los rumores entre los estudiantes es que las balas entraron dentro de los termos Stanley”.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El distrito escolar confirmó que las balas fueron encontradas. No obstante, aseguraron que ningún arma de fuego fue hallada.

Las autoridades indicaron que fue gracias a que alguien dijo algo al ver algo que pudieron arrestar a estos dos estudiantes. No obstante, la crítica general por parte de padres es el flujo de información.

La madre Alessandra Minardo desea que por parte de la escuela se pueda: "Uno informar a la gente de lo que pasó, por supuesto. Y dos ver qué podemos hacer para que esto no se repita la situación esta. No es una novedad y no va a dejar de repetirse desafortunadamente entonces vamos para atrás. Qué pasó, por qué pasó, y qué podemos hacer hacia delante para mantener a los niños más seguros”.

Las autoridades aseguran que el caso sigue bajo investigación y prometen tomar medidas para que algo así no vuelva a ocurrir.