Arrestan a dos estudiantes por posesión de armas en una escuela de Pembroke Pines

Según la Policía de Pembroke Pines, los estudiantes no amenazaron a la escuela ni a ningún otro estudiante.

Dos estudiantes fueron arrestados este martes por la tarde tras llevar armas a la Escuela Charter Renaissance localizada en Pembroke Pines, informó la policía.

Según la Policía de Pembroke Pines, los estudiantes no amenazaron a la escuela ni a ningún compañero.

En una publicación en X, la policía publicó una foto de lo que parecía ser una navaja camuflada como una llave y otra arma.

SCHOOL ADVISORY: Two students at Renaissance Charter School have been arrested for being in possession of weapons on campus. Neither student made any threats toward their classmates, staff, or school. There were no safety concerns on campus at any time. pic.twitter.com/yPBfm3eZd7