Arrestan a cuatro mujeres que huyeron de tienda deportiva tras robar decenas de artículos

El pasado domingo 4 mujeres de Broward robaron decenas de artículos de una tienda deportiva en Jensen Beach, y fue gracias a un oficial de policía de Port St. Lucie que se encontraba fuera de servicio que pudieron arrestar a las presuntas sospechosas.

Ruben Romero, capitán de la oficina del alguacil del condado Martin, explica que robar “es la salida equivocada y la razón por qué decimos esto, porque si uno viene a cometer un crimen, aquí se va a encontrar con la ley”.

En el vídeo de seguridad de la tienda se ve a las 4 mujeres saliendo en una carrera del lugar con casi 3500 dólares en productos.

Pero el oficial de policía de Port St. Lucie que disfrutaba de su día libre vió lo que ocurrió y “las siguió, nos dió la información de en qué vehículo iban y en qué dirección iban manejando y de ahí nosotros respondimos”, explica Romero.

Según la oficina del alguacil del condado Martin, las sospechosas continuaron su huida hasta que los oficiales lograron detener al vehículo. Las cuatro mujeres fueron arrestadas pero solo Kevaria Jones de 19 años, es mayor de edad y residente del condado Broward.

Las autoridades aseguran que estos robos son parte de una red de crimen organizado. “Lo que hemos visto es que en otros estados se tolera mucho, vemos que hay videos de California y de otros estados y condados en donde la gente no hace nada, no habla, no llama a la policía o a los alguaciles y toma ventaja de eso. Llegan 10 o 15 personas agarran bolsas de cualquier cosa y se van. Y nunca les pasa nada. Aquí en el estado de Florida, en el condado Martin, no se va a tolerar ese tipo de crimen”.

Las autoridades lograron recuperar y devolver a la tienda los 61 artículos robados, cuyo valor era casi de 3500 dólares.

De las 4 sospechosas, dos de ellas son hermanas, pero sólo una es mayor de edad. Las cuatro enfrentan el cargo de robo en mayor cuantía.