Arrestan a cinco personas por millonario esquema de fraude al seguro dental

Al menos cinco personas fueron arrestadas en Miami-Dade por fraude de seguros relacionado con procedimientos dentales pediátricos, confirmaron las autoridades este martes.

Las acciones de los personas identificadas como Mercedes Maria Linares, de 53 años, Christi Carol Olson, de 47, Ryon William Vazquez, de 33, Leonel Ravelo, de 34 y Leonardo Ramos, de 23, resultaron en un esquema de robo de identidad, reclamaciones de seguros falsas y fraudulentas para defraudar por una suma que asciende a $1,3 millones de dólares.

Según el reporte de las autoridades, ante problemas de licencias y permisos dentro de la clínica, los implicados intentaron convencer a los médicos asociados para cambiar y aceptar un nuevo proceso de facturación. De esta manera, los servicios realizados por los asistentes dentales serían firmados por los médicos acreditados aunque estos no administraran ni supervisaran los tratamientos.

Algo ante lo que algunos doctores no estuvieron de acuerdo porque no estaban supervisando los procesos, no serían compensados y no querían utilizar sus licencias sin su intervención directa.

Se sabe que alrededor de mayo de 2022, el doctor Ravelo ordenó al gerente de la oficina de la Pequeña Habana que usara el Behavior Management Code o Código de Gestión de Conducta (BMC) en todos los niños menores de seis años sin el conocimiento o consentimiento de los médicos para aumentar así la producción y cumplir las metas financieras, todo esto a cambio de un bono monetario.

El Código de Gestión de Conducta permite una compensación adicional para un dentista que trata a personas con discapacidades o problemas de desarrollo debido a que aumenta el tiempo, el personal, los requerimientos y experiencia envueltos en el procedimiento dental.

Al menos seis doctores de la clínica descubrieron este esquema para defraudar en el que se agregaban reclamaciones por servicios no prestados e intentaron parar la facturación en la consulta de la Pequeña Habana, mientras realizaban una auditoría de todas las reclamaciones de tipo BMC.

La auditoría de los doctores y las pruebas materiales obtenidas revelaron 50 reclamaciones fraudulentas, de las cuales se prepararon para presentar 47, cuatro de estas reclamaciones de seguros falsas fueron presentadas, facturadas y pagadas.

Los presuntos incidentes habrían tenido lugar además en AC Pediatric Dentistry & Orthodontics, una oficina médica localizada en el 4410 W y la 16th Ave de Hialeah.