Arrestan a adolescente acusado de causar 4 incendios, incluida una vivienda en North Bay Village

Un adolescente de 17 años ha sido arrestado por supuestamente causar cuatro incendios, en un tranquilo vecindario de North Bay Village, en el área de la 7500 de la avenida Mutiny.

Julie Leonardi, vocera de North Bay Village, explica que "el viernes 28 de febrero alrededor de la una de la madrugada la policía de North Bay Village respondió a un incidente de tres vehículos que fueron calcinados al igual que una residencia. Empezamos una investigación en conjunto con la unidad especializada de incendios de Miami-Dade y con imágenes de vigilancia pudimos iniciar la búsqueda del sospechoso".

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

De acuerdo a las autoridades, los investigadores anduvieron de puerta en puerta en la pequeña comunidad hasta encontrar al joven.

"La unidad especializada en incendio de Miami-Dade en conjunto con nosotros pudimos encontrar y apresar al sujeto y él confesó haber incendiado los tres vehículos al igual que la residencia", dijeron las autoridades.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Una vez en custodia de las autoridades el joven declaró que lo motivó a causar estos peligrosos y costosos incendios. "El sospechoso le confesó a los investigadores de Miami-Dade que provocó estos 4 incendios debido a la frustración que tenía por un asunto deportivo en su escuela".

Afortunadamente nadie resultó herido tras estos peligros incendios, ahora el joven que también reside en el área enfrenta 4 cargos por provocar un incendio y robo.

"No sabemos cómo él logró entrar a esa vivienda, afortunadamente no había nadie al momento del incendio, por lo que no hubo heridos, creemos que la vivienda estaba siendo renovada por eso estaba vacía", explicaron las autoridades.

El sospechoso ha sido acusado de múltiples cargos tras provocar estos incendios y robo. Ahora se encuentra en el Centro de Evaluación Juvenil del condado Miami-Dade.