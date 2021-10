Arrestado un menor tras robo de autos y mascota a vecinos

A esta hora de la tarde ya hay un arresto en el incidente ocurrido en el área de Allapatah, en la calle 31 a la altura de la avenida 21. La familia recuperó sus pertenencias y sobre todo su mascota.

Y tal como los sospecharon, el presunto responsable estaba cerca. Y esta tarde, la mascota, llamada “Rocky” ya estaba en casa, después que sus dueños vivieran una experiencia que difícilmente podrán olvidar.

Bertha Martínez, la víctima del robo, dice:

Rocky siempre que uno sale al baño, él lo acompaña, pero no aparecía “Rocky”, entonces yo empecé a llamarlo cuando no lo encuentro enciendo la luz y él no está. Abro la puerta, lo llamó. El no aparece y resulta que tampoco estaban los carros”.

Y es que durante la madrugada de este jueves. Aproximadamente a la 1 y 30 este sujeto captado por las cámaras de vigilancia traspaso la puerta de la propiedad rompiendo el cerrojo y entrando al hogar. Sin que ninguno de los residentes mientras dormía se percataran de su presencia.

“Estuvo un lapso como de diez minutos adentro de la casa y se llevó el perro cuando salió, recogió el perro y se llevó los dos carros. Cuando entra la primera vez sale se monta en uno de los carros de las victimas abre el portón se va con el perrito en el carro de ellos entonces luego regresa a cometer el mismo crimen a llevarse el otro carro que tenían las víctimas”, dijo el vocero de la policía.

Martínez dice: “es una persona que nosotros hemos visto crecer entonces porque ya lo detuvieron ya recuperamos los carros ya recuperamos a Rocky que era lo más importante porque es del nieto”.

Esta tarde las autoridades policiales informaron del arresto del sospechoso. Un adolescente de solo 15 años y vecino de la familia. El menor cuenta con récord policial previo.

“a este juvenil lo conocemos sabemos de qué nuestros detectives cuando vieron el video lo reconocieron había cometido crímenes similares a este y lo habíamos arrestado varias veces”, dijo la policía.

“Lo más importante es que él ya está de vuelta y está bien. Ni por los carros se llora como se ha llorado por el Rocky”, dijo Martínez.

A esta hora de la tarde, el adolescente enfrenta ante la ley unos siete cargos, entre ellos: robo de vivienda ocupada y enmascarado, robo de autos, y posesión de herramientas para robo.