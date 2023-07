Arrestado residente de Florida como sospechoso de tráfico humano

El camión circula por la vía contraria y lo hace durante varias millas.

Un policía observa la maniobra y lo sigue, pero en un momento el conductor del camión se incorpora en el mismo carril del patrullero; la persecución continúa durante varios minutos, sale de la carretera, y no se detiene. Más adelante buscará escapar, encuentra un atajo por la tierra pero no irá muy lejos, pues el camino terminaba ahí.

La policía identificó al conductor del camión. Es un residente de Florida y se llama Eduardo Aradas, quien aparentemente no se detuvo cuando se lo indicaron, por una infracción de tránsito.

En el camión viajaban otras 12 personas.

En cuestión de minutos llegaron otros policías de refuerzo. Algunos inmigrantes intentaron escapar pero los oficiales lograron retenerlos y todos quedaron en custodia. Sucedió en Texas.

Los 12 migrantes estan en custodia de la patrulla fronteriza. Aradas le dijo a la policía que se dirigía hacia San Antonio. Tiene varios cargos penales estatales por contrabando y evasión. Podrían corresponderle hasta 11 años de prisión.

