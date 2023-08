Arrestado por vandalizar tumba de víctima de accidente

Familiares de las victimas me dijeron hoy que esto les ha causado más dolor, que no conocen al sospechoso personalmente, pero este fue identificado gracias a una cámara de vigilancia del cementerio.

Es un acto sin compasión que quedó captado en cámara. Pero ahora familiares de las dos víctimas enterradas en el cementerio caballero Rivero Woodlawn north dicen que finalmente sus seres queridos podrán descansar en paz. Tras el arresto de Brian RODRIGUEZ de 26 años, el sospechoso de destruir las tumbas.

Rodriguez fue arrestado este pasado jueves por la policía de Miami. Una cámara de vigilancia del cementerio lo capto en el lugar cuando ya estaba cerrado. Él mismo se grabó destrozando las tumbas de Andrés Zacarías y Jenser Salazar.

Rodriguez publicó las imágenes en las redes sociales y tambien se las envió a los familiares de las víctimas.

“Él estudio con Jenser y Andrés, estuvieron en la escuela juntos, no tenemos idea porqué, cuál es la razón, el motivo de porqué destruyó algo así, no sabemos porque que nosotros sepamos no estuvieron involucrados en nada juntos”.

Las víctimas tenían 21 años, cuando junto a dos amigos más perdieron la vida en un accidente causado por un conductor ebrio el primero de enero del 2021.

Segun la investigación, el primer acto de vandalismo ocurrió en marzo. En un video publicado en Instagram se ve a una persona pateando flores y pintando la lápida con aerosol. Luego en junio, otro video titulado “segunda ronda, tuve que volver a atacar”, la persona se ve martillando la tumba tras pintarla con aerosol. La policía dice que amigos identificaron a Rodríguez a través de esas imágenes y por el auto que conducía.

Rodriguez salió libre tras pagar una fianza, pero tiene una audiencia judicial. Enfrenta cargos por dañar propiedad ajena, perturbar el contenido de una tumba, y robo.