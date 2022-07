Arrestado el novio de mujer hallada muerta en el estacionamiento de una casa

Las autoridades encontraron al cuerpo sin vida de una mujer tendido en el estacionamiento de esta casa. El sospechoso, el cual fue arrestado es el novio de la víctima. Esto ocurrió el pasado sábado en horas de la mañana y la policía señaló que se trató de un incidente de violencia doméstica.

A los vecinos de esta tranquila calle, llamada Timber Ridge Lane, en Fort Pierce les cuesta creer lo sucedido el sábado pasado en horas de la madrugada. Disparos alertaron a la policía y al llegar encontraron a una mujer de 25 años sin vida tendida en el estacionamiento de la casa. Una vecina quien no quiso ser identificada, aseguró oír a la policía y a un perro ladrando

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

“Cuando nos asomamos, porque vimos muchos carros de policía y el perro de la víctima ahí arriba de ella y ladrando ladrando que creo que no dejó en muchos minutos horas, no sé, qué la policía se acercara al cuerpo es lo que nosotros sabemos vino Animal control a cogerlo y el perro nunca no se dejó coger, se fue por la cuadra de atrás”, dice una vecina.

Las autoridades señalaron que el sospechoso era novio de la víctima. Este sospechoso fue identificado como Robert Castro de 26 años. La policía informó que tras el tiroteo el sospechoso los llamó para decir que había cometido un asesinato, horas más tarde se entregó al departamento de policía.

La víctima tenía un hijo de 4 años que estaba en la casa al momento del tiroteo, pero no resultó herido.

“Lo que más pienso es en el niño que va a sufrir toda una vida esa muerte es un niño que ahora pienso yo que lo tienen que coger los psicólogos para que no sea de esos niños que después vaya a la escuela a matar a otros niños”.

Las autoridades aún están tratando de determinar el motivo, pero dijeron que pareciese que la pareja estaba atravesando una ruptura.

Según el departamento de niños y familia de la Florida a nivel nacional los estudios indican que entre un 22 y 25 % de todas las mujeres experimentarán algún tipo de violencia doméstica a lo largo de su vida

En cuanto al sospechoso, Robert Castro, este permanece en la cárcel enfrentando el cargo de homicidio en primer grado.