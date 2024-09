Arquitecta cubana hizo accesible los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2024

Ileana Rodríguez, una arquitecta que estudió en Miami es la consultora principal para la accesibilidad de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

“Tenemos la dicha de ser la consultoría principal para la accesibilidad del Comité Paralímpico Internacional en estos juegos específicamente”, aclara Rodríguez, una arquitecta que estudió en Florida Internacional University.

Rodríguez es la persona que hizo accesible los Campos Elíseos en París. “Desde los Champs-Élysées (Campos Elíseos) hasta Obelisco, muchos metros 500, que los atletas y la única manera de hacerlo accesible era poniéndoles otra superficie y tuvimos labor seria con París”.

Ela reafirma que su mayor reto en los juegos fueron los Champs-Élysées, además los dos nuevos estadios que se construyeron en París para los juegos paralímpicos completamente accesibles contaron con su asesoría.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Su equipo ha hecho cambios “no solo para juegos olímpicos pero para siempre … si en parte una de las metas de París es el transporte urbano a nivel de la calle sea accesible con paradas de autobuses y esto se ha logrado gracias a los juegos paralímpicos”.

“Cada vez que vienen los juegos paralímpicos tenemos la oportunidad de que las personas con discapacidad tengan mejor vida y cambien la cultura y sociedad en esas ciudades”, afirma Rodríguez.

La importancia de su trabajo está en “lograr que las personas vean el valor que hay detrás de hacer los espacios accesibles no siempre se ve como inversión sin darse cuenta al final todos seremos adultos mayores y en algún momento fuimos niños y los niños se benefician de espacios accesibles”.

Para llegar allí Ileana ha superado retos. “Siendo bailarina tuve mal formación en la médula que me deja en silla de ruedas pero siempre supe que podía nadar”.

A los 12 años quedó en sillas de ruedas en Cuba, consiguió salir y descubrió la natación. “Siendo estudiante de Palmetto High School un entrenador me dijo que me invitaba a nadar no a caminar. Yo misma me puse barrera que no podía entrar porque no caminaba”. Así voy “y termino en los Juegos Paralímpicos 2012”.

Fue “la única latina en el equipo de natación de Londres 2012 tremendo orgullo para mi familia”.

Pero ahora es dueña de su propia firma de arquitectura Idesign Access. Su mensaje a lo que tienen discapacidades es: “apreciar que estamos en EEUU y apreciar que estamos donde podemos soñar. Yo soñé ser atleta paralímpica y representar a EEUU y lo logré. Y en algún momento soñé con tener mi propio negocio y lo logré. Y fue gracias a la educación y al esfuerzo.