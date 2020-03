Arquidiócesis de Miami suspende misas y otros eventos litúrgicos

La Arquidiócesis de Miami ha dado un paso importante al pedir la suspensión temporal de las misas y otros eventos litúrgicos para grandes grupos de personas a raíz de la creciente propagación del coronavirus en toda el área.

En una declaración emitida este miércoles, también suspendió cualquier evento parroquial o ministerial, incluidos grupos de oración, estudios bíblicos, entre otros, por tiempo indefinido.

"Mientras se suspenden estas reuniones de fieles, las parroquias permanecen abiertas", dijo el arzobispo Thomas Wenski en un comunicado. "Se espera que los sacerdotes que de otra manera no están impedidos celebren la misa diaria en favor de los fieles aunque sin su presencia".

Además, los sacerdotes y otros empleados de la parroquia que no estén enfermos, o a los que no se les aconseje que se autoaíslen, estarán a disposición de los fieles en las oficinas de la parroquia, siempre y cuando se ejerza la prudencia y se observe el distanciamiento social.

"Los funerales u otros eventos que tal vez no puedan posponerse - por ejemplo, bautizos o bodas - pueden celebrarse sólo con los miembros de la familia inmediata que no estén enfermos y a los que sus médicos no les aconsejen que se aíslen. Debe observarse un distanciamiento social adecuado", dice el comunicado.