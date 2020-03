Argentinos varados en Miami

La cancelación de vuelos por el cierre de fronteras que ha dispuesto cada país como medida preventiva por el coronavirus afecta a sus propios ciudadanos que quedaron varados en el extranjero. En Miami son muchos los argentinos que están en esa situación.

En Argentina, el presidente estaría por anunciar la cancelación de vuelos de Aerolíneas Argentinas, que es la aerolínea de bandera nacional y la única que podía aterrizar en esta cuarentena nacional que ahora tiene el país, y que repatriaba a sus connacionales varados en el exterior.

Los argentinos en Miami dicen que Aerolíneas Argentinas no tiene lugar en sus vuelos, además sus visas están por vencer, así como su seguro médico. Pero el tema económico es lo que más los afecta, porque se les terminan sus ahorros.

Nos contaron que se sienten solos y que no han recibido respuesta a sus necesidades desde el consulado argentino. Mientras tanto se comunican con sus padres que los ayudan a sobrellevar este momento y aconsejarlos a la distancia.

Pero no son los únicos, otro grupo, también de argentinos, vive desde hace días en el cuarto piso del aeropuerto porque dicen que no tienen a donde ir y desconcertados por no poder regresar ni tener respuesta de su gobierno.