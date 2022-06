Aparece una cuarta víctima de acoso sexual que involucra a dueño de restaurante de Doral

"Yo soy otra víctima más del señor Felix Cortés, dice la mujer que se une ahora a las otras tres presuntas víctimas de acoso sexual en un restaurante de comida colombiana ubicado en la ciudad del Doral.

Ella es una de las primeras 4 víctimas que rompió el silencio y acusó a su jefe Felix Cortés, de 55 años, dueño del restaurante La cocina de Martina, de acoso sexual agravado y agresión por tocarla de manera inapropiada.

"Su pretexto era la cocina estrecha para pasar rozando la cola, también me tocó un seno me dio rabia y le di una palmada en la espalda temerosa que tomara acciones contra mi", cuenta la mujer.

Su mayor temor al igual que sus otras tres compañeras era el estar indocumentada en este país. "Me daba miedo que llamara a la policía por la condición de nosotros en este país".

Cortes está libre tras pagar una fianza, mientras las autoridades entrevistan a otra posible víctima de acoso.

Rey Valdés, vocero de la policía del Doral, dijo que el señor "admitió ciertas de las cosas que habían ocurrido que los comentarios eran en juego dijo que no las habían tocado, algo que las 4 mujeres dicen que fueron tocadas inapropiadamente".

"Tenía que apretar mi cola para que no me tocara más ... no soporte más la verdad que era ya tenia miedo a que pasara a cosas mayores", recuerda asustada.

Ahora de acuerdo a este abogado de inmigración las cuatro mujeres podrían calificar para para obtener la visa U, que se le otorga a quienes han sido víctimas de ciertos delitos como este.

Héctor Benítez, abogado de emigración, explica que "las conductas sexuales inapropiadas como ese contacto ellas pueden ser beneficiaria de la visa U".

"No nos quedemos callada denunciemos, denunciemos en cualquier lado que nos puedan escuchar y ayudar", es el llamado que ahora hace esta mujer.

El mensaje más importante de las autoridades es denunciar cualquier tipo de delito sin importar su estatus migratorio.