Aparatoso choque deja un herido grave y obliga al cierre de un sector de la autopista Turnpike

Un choque que dejó a un herido grave obligó al cierre de los carriles hacia el sur de la autopista Turnpike en el noroeste de Miami-Dade.

Imágenes aéreas de Telemundo 51 mostraban el choque ocurrido poco después de las 5 a.m. en los carriles hacia el sur cerca de la salida a la calle 199 del noroeste de Miami-Dade.

Al menos un carro podía verse con severos daños al lado de la carretera, mientras un helicóptero y numerosas unidades de bomberos y de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, en inglés) se encontraban en el lugar.

De acuerdo con el reporte de FHP, un Chevy Camaro blanco viajaba hacia el norte en los carriles hacia el sur (a contravía) de la autopista Turnpike, en el área de la calle 199 del noroeste (NW) de Miami-Dade. El Chevy chocó de frente contra una camioneta Toyota plateada que viajaba hacia el sur.

Segpun FHP, el conductor del Chevy, un hombre adulto, fue trasladado en helicóptero al Centro de Trauma Ryder con heridas graves, mientras el conductor del Toyota resultó con heridas leves.

La autopista se cerró temporalmente para el aterrizaje del helicóptero de rescate aéreo y se espera que reabra pronto en la mañana, según FHP.

Drivers are advised to avoid the area for much of the morning rush hour as an investigation continues.