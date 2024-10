Anuncian fecha de apertura de Epic Universe

Universal Epic Universe abrirá el 22 de mayo de 2025 en Universal Orlando Resort, según confirmó la compañía en una publicación en X.

Algunos boletos y paquetes de varios días saldrán a la venta el 22 de octubre.

También se podrán hacer reservas para Universal Helios Grand Hotel, un hotel Loews.

Universal Epic Universe ofrece cinco mundos diferentes: The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, SUPER NINTENDO WORLD, How to Train Your Dragon – Isle of Berk, Dark Universe y Celestial Park.