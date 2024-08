Anexión de Little Gables en la boleta electoral

En las actuales elecciones primarias de Coral Gables, un tema que ha captado la atención de los votantes es la posible anexión del barrio de Little Gables a la ciudad. Esta propuesta, que ha estado en discusión durante décadas, podría finalmente cambiar el mapa de Coral Gables, incorporando un área de 205 acres que, hasta ahora, ha permanecido como una parte separada del condado de Miami-Dade. La anexión, vista por algunos como una solución lógica, es también motivo de debate entre los residentes locales.

El alcalde de Coral Gables, Vince Lago, se ha mostrado a favor de la anexión, describiendo a Little Gables como una pieza faltante en el desarrollo de la ciudad. "Cuando empezó la ciudad de Coral Gables hace 100 años, nadie sabe por qué no incluyeron esta parte en la ciudad", comentó Lago, subrayando la aparente incongruencia histórica.

Para Lago y otros partidarios de la anexión, integrar Little Gables no solo tiene sentido geográficamente, sino también desde una perspectiva de planificación urbana. El alcalde ha destacado que la zona, aunque es parte del condado, está rodeada por Coral Gables, lo que la convierte en una extensión natural de la ciudad.

En estas primarias, los ciudadanos de Coral Gables están decidiendo si desean continuar con el proceso de anexión. Sin embargo, esta no es la votación definitiva. Los residentes de Little Gables tendrán la oportunidad de expresar su opinión en una votación futura, lo que será crucial para determinar si la anexión se materializa. El alcalde Lago ha argumentado que la anexión podría beneficiar a ambas comunidades, citando mejoras en seguridad y la eliminación de moteles que rentan habitaciones por horas, un problema que ha sido abordado mediante legislación en Coral Gables.

Aunque algunos ven la anexión como una oportunidad para mejorar los servicios públicos y aumentar los recursos de la ciudad a largo plazo, no todos los residentes de Little Gables están convencidos. Lynne Blustein, una residente de la zona durante más de 70 años, expresó su oposición a la propuesta. "Yo no quiero vivir en Coral Gables y mis vecinos tampoco", afirmó Blustein, añadiendo que las regulaciones e impuestos de Coral Gables no son de su agrado y que no necesita un aumento en el valor de su propiedad.

El alcalde Lago ha intentado tranquilizar a los residentes escépticos, señalando que, bajo la ley de Homestead, los impuestos a la propiedad en Little Gables no podrían aumentar más del 3% anual, ofreciendo así cierta protección financiera.

La votación anticipada continúa durante el fin de semana, desde las 8 de la mañana, y la próxima semana de 11 a 7. La decisión final dependerá no solo de los votantes de Coral Gables, sino también de la comunidad de Little Gables, quienes tendrán la última palabra en este proceso de anexión.