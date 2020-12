Ancianos reciben vacuna de Moderna en asilo

Un día reconfortante para estos ancianos. Ya lo había anunciado el gobernador Ron DeSantis hace unos días, priorizar a los ancianos sobre los trabajadores esenciales teniendo en cuenta que son la población más vulnerable a posibles contagios de coronavirus.

En medio de la continua propagación del Covid-19 una luz de esperanza llegó a este Hogar de ancianos y centro de Rehabilitación.

Telemundo 51 tuvo la primicia de presencial este histórico momento.

En horas de la mañana de este lunes, el Centro de cuidados Sinaí Plaza recibió 350 dosis de la vacuna Moderna.

“Es una de 6 facilidades en Miami Dade County, y el condado Dade que hemos recibido la vacuna Moderna. Vacunar a los residentes y a los empleados que trabajan aquí con nosotros”, dice Tony Ospina, administrador de Sinaí Plaza

A solo días de culminar un año marcado por la incertidumbre y la desolación, los ancianos y trabajadores del hogar de cuidados, felizmente recibieron su vacuna.

Es un alivio saber que tenemos algo, que va a ayudarnos, que va a prevenir que volvamos a caer en lo mismo.

“Cuanta gente no quisiera ponérsela y no tienen las facilidades para ponérsela y nosotros las tenemos de gratis. Nadie nos está cobrando nada, me siento muy feliz y tranquilo”, dice un beneficiario.

Para las personas mayores de 75 años que no se encuentran en centros de cuidados, pueden programar citas para recibir dosis iniciales de Pfizer y Moderna, en el Centro Médico Mount Sinaí.

Realizar cita previa

Teléfono: 305-674-2312

Lunes a viernes - 8:00 am a 5:00 pm

Fin de semana- 8:00 am a 1:00 pm

Ángel Pallín , director de Operaciones Centro Médico Mount Sinai, dice:

“Muy importante para los pacientes que sepan que ellos tienen que llamar antes de llegar aquí para la vacuna. No es algo que ellos pueden entrar en el mismo día para tomar la vacuna ellos tienen que llamar y tener una cita”.

La línea de citas para vacunarse en este centro estará cerrada el 1ro de enero. Para recibir la vacuna es importante presentar una identificación emitida por el gobierno o el Pasaporte.