Ancianos desesperados ante desalojo

Son ancianos residentes del Edificio Holy Comforter, desesperados porque tienen que desalojar el lugar donde han vivido por años.

Alberto Morejón, residente de Holy Comforter, dice:

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

La carta que nos mandan de aviso para desalojar el 30 de octubre no nos dice de demolición, dice que no se puede continuar en el edificio por falta de un seguro. La primera versión que nos dijeron fue que iban a demoler la parte de la iglesia y el “day-care”, y ahora, al final dicen que no van a demoler aquello, que será nuestro edificio.

El Edifcio Holy Comforter está ubicado en el 190 del suroeste y la avenida 13, en la Pequeña Habana. Se encuentra en los predios de la Iglesia Episcopal del Espíritu Santo, y su reverendo, Rafael García, aparece entre los directores de la compañía registrada que administra la residencia, fundada en 1970 para ancianos de bajos recursos.

La carta, firmada por el Reverendo García, afirma que la compañía de seguros no renovará la póliza y que la vida útil del edifico llega a su fin.

Eugenia González, otra residente, dice:

“Dice que esto está casi cayéndose. Ustedes pueden pasar a los apartamentos que aquí no hay ni una gotera”.

Olga Prieto, residente, asegura:

“Estoy operada del corazón y no hay donde meterse, no hay apartamentos vacíos, no hay ningún lugar”.

Alberto Morejón, residente, asegura tiene “un mensaje de una aseguradora que nos puede asegurar, y la administración de este edificio no ha querido tomar el teléfono, yo se los he querido dar”.

Un seguro que podría costar 40 mil dólares.

Mientras que Luis Bustamante, también residente, dice:

“Yo saqué la cuenta. Lo que da el plan ocho, de los 10 que hay aquí, más lo que aporta el resto de nosotros, que pagamos 800 y 900 dólares mensuales de renta, da y sobra dinero para pagar el seguro que son $40,000 al año”.

Una reconstrucción del complejo de la iglesia no debería ser un problema, según los residentes que contactaron a una consultora.

“Y caben cuatro edificios en esta área. O sea, que pueden hacer con calma la parte de la iglesia tras demolerla y por último este edificio, para poder trasladar a todos los vecinos que viven aquí el nuevo edificio”, dice Morejón.

Hoy, en la oficina administrativa del complejo de la iglesia del Espíritu Santo y el Edifcio Holy Comforter no nos atendieron.

También hemos contactado a la Diócesis Episcopal del Sureste de Florida, pero no hemos recibido respuesta.