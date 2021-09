Anciano acusado de venta y tráfico de drogas

Una operación encubierta con la DEA y la policía ocurrió en el downtown de Miami. Y, según las autoridades, el hombre llegó al punto de encuentro con un informante con casi dos libras de heroína. Hoy sus familiares se mostraron asombrados.

Luis Carnet-Heredia fue el objetivo de un operativo de la policía de Miami y agentes federales este miércoles. Hoy lo presentaron en la corte y la policía afirma que iba a vender una gran cantidad de heroína.

Las autoridades dicen que atraparon a Carnet-Heredia, de 81 años, de edad en una operación encubierta en este edificio de apartamentos en downtown Miami. Esta tarde algunos familiares aun no sabían de su arresto.

René Perera, yerno del acusado, dice:

“Él se mudó de aquí ya va a ser un ano ya entonces vaya no, se sorprende esto, no me había enterado de esto”.

Según el informe policial, con ayuda de la DEA, detectives enviaron a un informante confidencial con 60 mil dólares para comprarle al acusado casi un kilogramo de heroína.

Agentes dicen que vieron como Carnet-Heredia se puso en contacto con el informante y luego se subió a un vehículo en el estacionamiento del edificio con una bolsa roja, y fue entonces cuando se movieron para arrestarlo.

Hoy los fiscales le pidieron a la corte que no lo dejaran salir de la cárcel.

“La señora fiscal estaba solicitando que no se le otorgase fianza, el abogado defensor Fenton está explicando que usted tiene 81 años de edad, que no es una amenaza para la sociedad, el vecindario donde está y que estando en la cárcel correría más peligro”.

Aunque su abogado no cree que su cliente debe permanecer encerrado debido a la pandemia.

La jueza impuso una fianza de 500.000 dólares y el requisito de comprobar de donde vienen los fondos si logra pagarla.

Por su parte, el yerno del acusado nos dice que sigue sin entender por qué Carnet-Heredia presuntamente tenía en su posesión heroína.

“El toda su vida ha sido un hombre que ha trabajado, ha sido camionero siempre, ha manejado camiones toda su vida y ya la edad que el tiene, como le digo, no entiendo lo que ha pasado”.

El anciano acusado, no dijo mucho en la audiencia Carnet-Heredia ya había sido arrestado dos veces por posesión de marihuana en el 1978. Si este fuera encontrado culpable, su sentencia podría ser hasta de 25 años.