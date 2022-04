Anciana se enfrenta al desalojo de su apartamento tras 25 años viviendo en él

María González, una anciana cubana, está a punto de ser desalojada en Miami

“Yo estoy que ni duermo y yo digo por qué me tiene que pasar esto a mí, es abusivo”.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

A sus 79 años está abuelita cubana dice que está viviendo un drama que le quita el sueño y la paz.

“25 años aquí adentro y ahora votada que no es fácil, que no le hagan esto a los ancianos que nadie sabe lo que es esto”.

La notificación se la hicieron dice, a pesar de que nunca ha dejado de pagar la renta de su apartamento, ubicado en el noroeste de Miami”.

“Que no me iban a renovar más el contrato, que me tenía que irme de aquí por el moho, que culpa tengo yo”.

Lo que más la desconcierta es la falta de opciones para encontrar una vivienda que pueda pagar con los casi 900 dólares que recibe de su retiro.

“Yo soy sola, no tengo familia, la única nieta está en Michigan. Esto lo he hecho limpiando casas lo único que digo en la vida todo se paga esto que estoy pasando no se lo deseo ni a mi peor enemigo”.

“Nosotros estamos buscando la forma de protegerlos y buscar del dinero federal”, dice el comisionado Pepe Díaz.

Con su paso lento agobiada por el dolor que le causa la artritis y el peso de los años, esta anciana eleva al cielo una plegaria a espera de un milagro:

“Ay, Dios mío, ¿qué hago señor, ¿qué hago, para dónde voy, padre? Cuando uno es viejo, pobre y sin nadie que lo ayude no es fácil esto. Tengo mucha fe en usted y sé que por algún lugar va salir bien la cosa.

La compañía que maneja estos apartamentos “General Real state Corporation” por ahora no nos han contestado.