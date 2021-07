Analizan el uso de mascarillas para el próximo curso escolar en el sur de Florida

La directriz de los centros para el control de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de regresar a utilizar la mascarilla independientemente de estar o no vacunado también incluye las escuelas. Hoy, autoridades locales de educación reaccionaron ante esa recomendación.

Las escuelas de Miami Dade dicen que tendrán una reunión con expertos de salud para decidir si las mascarillas serán obligatorias. En Broward, 7 de los 9 miembros de la junta escolar están a favor del uso de la mascarilla. Hoy se reunieron para analizar cómo sería la reapertura escolar en medio de un repunte del coronavirus.

Se intensifica el debate por el uso de mascarillas en las escuelas. Esta manana, afuera del distrito escolar de Broward un grupo de protestantes en contra de los tapabocas esperaban ser escuchados.

La junta escolar de Broward se reunió para analizar el la reapertura escolar tras el anunció de los CDC que nuevamente se recomienda el uso de mascarillas para alumnos y empleados escolares pero los maestros están deacuerdo.

Liliana Ruido, portavoz del sindicato de maestros de Broward dijo: “Queremos seguir la línea del CDC queremos proteger la vida de los niños y los maestros, y estamos esperando sentarnos con el distrito para discutir cómo vamos a regresar a los niños al salón de clases y como vamos a regresar a los maestros al salón de clases al mismo tiempo”.

Julie Yanes, maestra de las escuelas públicas de Miami Dade reveló que le “preocupan más los ninos no vacunados, como maestra también, yo no estoy vacunada, y eso me preocupa también. Ahora estoy feliz que todos se la van a poner”.

El distrito escolar de Miami Dade anunció hace semanas que el uso de los tapabocas sería opcional para el próximo curso. El superintedente escolar de Miami Dade, Alberto Carvalho, advirtió que “todavía no estamos listos para cambiar esa decision”. Al tiempo que aseguró que se tomará una decisión junto a los expertos de salud que asesoran a las escuelas.

“Yo se que es un tema importante y se que es un tema que desafortunadamente está influenciado por posiciones políticas pero nosotros vamos hacer la decisión final dos semanas antes del principio del año escolar el 23 de Agosto, influenciado solamente por la salud y bienestar de nuestros niños y nuestros colegas de trabajo”, aseveró Carvalho.

Por otra parte, las universidades estatales están pidiendo ayuda a sus estudiantes para evitar un brote. El doctor Mark Rosenberg, presidente de FIU, dijo que “las vacunas están disponibles y nosotros recomendamos que antes que arranque la universidad a finales de agosto los alumnos ya lleguen con sus vacunas puestas, claro que es una opción”.

El presidente de FIU es uno de los que firmó una carta del sistema de universidades estatales enviada a estudiantes solicitando su cooperación para controlar el virus.

El superintedente Carvalho también recordó a los padres que la vacuna está disponible para los alumnos mayores de 12 años y que en varias escuelas están vacunando. Mientras, habrá que esperar hasta esa reunión con los expertos de salud para saber si las mascarillas será o no obligatorias.