Alza en los seguros asfixia económicamente a propietarios de apartamentos

Propietarios de apartamentos aseguran estar asfixiados económicamente con el alza de los seguros de vivienda.

Desesperados y asfixiados económicamente aseguran estar los propietarios y la asociación de condominos de Laguna Club east, ubicado en la 310 del noroeste y la 107 avenida de Miami por el alza de los seguros.

Roberto Escobar, Tesorero de la asociación dice que “este año la renovación de nuestro seguro de propiedad el primero de junio recibimos la notificación que nos va costar 515 mil dólares, cuando pagábamos 257 mil el año pasado”.

Milagro Cháves, propietaria de apartamento está preocupada:

“Es demasiado caro para el nivel de vida que uno tiene, un salario mínimo que tenemos y hay viejitos personas mayores que están iguales”.

José Morales, otro propietario, dice que “empezó pagando aquí hace 20 años, 154 y de pronto ha subido por H y por b, no por el seguro, que es lo que está pasando ahora”.

Esta alza en los seguros de viviendas ha sido un golpe al bolsillo de la mayoría de residente de la Florida, pues el aumento ha sido el mayor y el más rápido en comparación a los otros estados del país. Esto equivale a un 57% desde 2015 lo que representa casi el triple del promedio nacional.

“El promedio de nosotros de mantenimiento son 206 unidades no pagan lo mismo el promedio hasta junio eran 230 dólares por apartamento y ahora van a ser 470. Nosotros no tenemos esa cantidad de dinero somos retirados, tengo 67 años donde vamos a ira vivir, quieren que todos nos vayamos de aquí a donde nos vamos a ir. Ese es solo el seguro sin contar los servicios, rectificación de 50 años, inspecciones de aguas negras, mil cosas que nos piden que no se pueden pagar, va llegar el momento que el mantenimiento va ser mayor que el mortage, que una persona tiene”.

Ante este panorama, tanto la asociación como los propietarios hacen un llamado a las autoridades.

Jorge Simon, también propietario de apartamento dice: “que bajen un poco el seguro para tener una posibilidad de seguir respirando y viviendo en esta comunidad”.