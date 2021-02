Algunos funcionarios públicos de ciudades de Miami Dade reciben pensiones y otros no

Hicimos una comparación entre las ciudades de Doral, Miami y el Condado Miami Dade para analizar con datos oficiales los salarios de algunos cargos públicos de funcionarios electos.

Las comisiones o consejos de cada ciudad establecen una edad de retiro de sus funcionarios electos y cuanto cobrarán de pensión cuando se retiren. No hay un cálculo unificado y por lo general esto no es sometido a consulta popular.

A diferencia de los números que publica el sitio web salary.com, en Doral los concejales tienen un ingreso anual de 47.457 dólares, según el presupuesto para el año. A lo que se suma 7.457 de salario, unos 30 mil de estipendio o gastos generales, y cerca de 10 mil dólares para viajes, que varía según el uso que cada concejal haga de ese importe.

Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) explica que históricamente los temas de pensiones para políticos elegidos de manera temporal o periódica han sido muy debatido porque implica un favor político”.

Tras la votación de este miércoles en el concejo de la ciudad de Doral, recibimos una declaración por escrito firmada por el abogado de la ciudad en donde se precisa que “los funcionarios electos con servicio en el cargo durante 8 años, con 60 de edad y que ya no se desempeñen como concejales tienen derecho a pedir su pensión equivalente al 50% de la compensación. El plan cumple con el estatuto legislativo de la Florida".

El debate que se instala es si corresponde, o es ético, que los comisionados tengan una jubilación vitalicia por prestar servicio en un cargo local y a tiempo parcial.

El professor Gamarra lo ve como la implicación de un favor político. “Es clientelismo político. Es una especie de recompensa inmerecida porque se le da en reconocimiento a su labor política y no así por el mérito de lograr algo en particular”.

Este beneficio contrasta con el mismo trabajo de los comisionados en la ciudad de Miami, quienes tienen un salario de 59 mil dólares al año y cuando se retiran no reciben ni un centavo como pensión.

El comisionado de Miami, Manolo Reyes, advierte que “en el 2010 la comisión tomó la decision de que los comisionados no iban a recibir retiro y ese es el status que tenemos ahora”.

El año pasado, el entonces comisionado de la ciudad, Keon Hardemon había presentado un proyecto para votar un plan de retiro, pero sólo pasó la primera lectura y está pendiente a aprobación.

Reyes quien no estuvo de acuerdo con la propuesta recuerda: “Voté en contra porque lo dije bien claro. Yo no vine a buscar un retiro, vine a servir al pueblo. Y me siento muy bien remunerado y creo que el pueblo me dio la oportunidad de traer mis ideas y esa es la mejor recompensa que he tenido”.

El salario de los comisionados del condado Miami Dade se establece por la carta constitucional del condado que específica una cantidad de 6 mil dolares anuales. Una figura establecida desde la adopción de la carta constitucional en 1957.