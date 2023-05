Alguacil del condado Palm Beach se lanza a su sexta reelección

Con 75 años de edad y 19 años como alguacil del condado Palm Beach, Ric Bradshaw anunció junto a líderes locales que va a buscar su sexta reelección como alguacil del condado.

Con casi 50 años de experiencia en el cumplimiento de la ley, Ric Bradshaw quien también fue un Marine, ha anunciado lo siguiente

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

“Voy a tomar la oportunidad el día de hoy para anunciar de forma oficial que me voy a postular para un sexto mandato como alguacil del condado Palm Beach”

Acompañado por líderes locales y el fiscal estatal, Ric Bradshaw quien ha sido alguacil desde el año 2004 dijo:

“Por 52 años esto es todo lo que he hecho, esto es quién soy yo cuando me levanto todas las mañanas le he dedicado toda mi vida adulta a mi país y a este condado y no estoy listo para detenerme”.

Durante su anuncio oficial, el alguacil aseguró estar orgulloso de la unidad de salud mental que ha desarrollado.

“Tengo la seguridad de que esta unidad ha evitado y detenido entre dos y tres tiroteos masivos y sé que han resuelto y han evitado situaciones en donde tenemos a personas armadas dentro de la casa que iban a matar a la familia o a otra persona”, dice.

El Fiscal estatal Dave Aronborg públicamente le dio su apoyo.

“El alguacil Bradshaw ha sido un socio increíble en nuestra lucha por mantener las calles seguras, hemos trabajado juntos y esperó seguir trabajando con él”.

Algunos residentes también aprueban su gestión como Alguacil.

Alfonso Orozco, residente Condado Palm Beach, dice: “ la verdad es que el condado lo ha mantenido en muy buenas condiciones en lo que es la seguridad”.

Edna Cerdenas, también residente del Condado Palm Beach

“Si está en todas sus condiciones físicas mentales, aptos y con la experiencia que tiene y es capaz podría seguir, pero todo depende de eso”

El alguacil se sometió a una operación de corazón el año pasado, según la portavoz de la oficina del alguacil esta operación. Fue programada y no una emergencia y que el estado de salud del alguacil es óptimo.